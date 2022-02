Papa Francesco annulla tutte le udienze e si presenta a sorpresa dall’ambasciatore russo per chiedere la fine dei bombardamenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mediazione diretta di Papa Francesco con il presidente russo Vladimir Putin per la fine del conflitto in Ucraina. Bergoglio si è recato a sorpresa nella sede dell’ambasciata russa presso la Santa Sede, in via della Conciliazione al numero 10, a due passi dal Vaticano, per chiedere la fine dei bombardamenti. Un faccia a faccia di circa mezz’ora tra il Papa e l’ambasciatore di Mosca, Aleksander Avdeev. Francesco ha annullato tutte le udienze in programma nella mattinata di oggi, 25 febbraio, tranne quella improrogabile al nuovo ambasciatore greco presso la Santa Sede, Aikaterini-Katia Georgiou, per la presentazione delle lettere credenziali. Bergoglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mediazione diretta dicon il presidenteVladimir Putin per ladel conflitto in Ucraina. Bergoglio si è recato anella sede dell’ambasciata russa presso la Santa Sede, in via della Conciliazione al numero 10, a due passi dal Vaticano, perladei. Un faccia a faccia di circa mezz’ora tra ile l’ambasciatore di Mosca, Aleksander Avdeev.hatolein programma nella mattinata di oggi, 25 febbraio, tranne quella improrogabile al nuovo ambasciatore greco presso la Santa Sede, Aikaterini-Katia Georgiou, per lazione delle lettere credenziali. Bergoglio ...

