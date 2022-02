Nathaly Caldonazzo, in puntata è uscito il ‘fattaccio’: “Lunedì mi squalificano” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da giorni Nathaly Caldonazzo è nell’occhio del ciclone e nell’ultima diretta del GF Vip 6 è finita di nuovo in nomination. Si è salvata dal televoto con Davide Silvestri e Katia Ricciarelli (è uscita la cantante) ma è rifinita a rischio eliminazione con Antonio Modugno e Miriana Trevisan. Ma è stato proprio al momento delle nomination palesi che dopo tanti detti e non detti è uscita fuori questa presunta frase gravissima della showgirl tanto invocata in settimana. “È stato detto che Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle zingare”, ha detto Sophie Codegoni in diretta nominando Nathaly Caldonazzo. La frase sarebbe stata sentita e riportata da Alessandro Basciano, ma smentita dalla diretta interessata: “Ho detto questo? Portatemi i video, non credo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da giorniè nell’occhio del ciclone e nell’ultima diretta del GF Vip 6 è finita di nuovo in nomination. Si è salvata dal televoto con Davide Silvestri e Katia Ricciarelli (è uscita la cantante) ma è rifinita a rischio eliminazione con Antonio Modugno e Miriana Trevisan. Ma è stato proprio al momento delle nomination palesi che dopo tanti detti e non detti è uscita fuori questa presunta frase gravissima della showgirl tanto invocata in settimana. “È stato detto che Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle zingare”, ha detto Sophie Codegoni in diretta nominando. La frase sarebbe stata sentita e riportata da Alessandro Basciano, ma smentita dalla diretta interessata: “Ho detto questo? Portatemi i video, non credo ...

MattiaTina : RT @niceugeexiste: LA CENSURA PERENNE SU NATHALY CALDONAZZO QUANDO SI AVVICINA A QUALUNQUE CONCORRENTE PER PAURA POSSA USCIRNE FUORI QUALCO… - Betty36174919 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Nathaly Caldonazzo nel post puntata a proposito della presunta frase gravissima pronunciata: “Se fanno vedere, ho l… - harrietspecter_ : RT @dockyard_: le saffiche del twitter mi fanno volare loro lavorano in branco scelgono una preda e riempiono le nostre tl con materiale mo… - IvaniaPuccio : RT @niceugeexiste: LA CENSURA PERENNE SU NATHALY CALDONAZZO QUANDO SI AVVICINA A QUALUNQUE CONCORRENTE PER PAURA POSSA USCIRNE FUORI QUALCO… - valentinanatomy : RT @zialo96: Il glow down di Nathaly Caldonazzo partito esattamente il giorno dopo un tweet in cui si diceva fosse migliore di una certa St… -