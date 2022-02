Napoli, nessun problema per Osimhen: con la Lazio ci sarà (Di venerdì 25 febbraio 2022) nessun problema per Osimhen dopo l’uscita dal campo dolorante in Napoli-Barcellona Sospiro di sollievo in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen. In casa azzurra c’era stata preoccupazione dopo che il nigeriano era uscito dal campo con il ginocchio destro fasciato nel match contro il Barcellona. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, però, per l’attaccante si trattava solo di precauzione. Contro la Lazio, quindi, Osimhen ci sarà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022)perdopo l’uscita dal campo dolorante in-Barcellona Sospiro di sollievo in casaper le condizioni di Victor. In casa azzurra c’era stata preoccupazione dopo che il nigeriano era uscito dal campo con il ginocchio destro fasciato nel match contro il Barcellona. Come riportato da Radio Kiss Kiss, però, per l’attaccante si trattava solo di precauzione. Contro la, quindi,ci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

