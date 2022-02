Mihajlovic contro la guerra | “Non è la soluzione | dobbiamo dare un contributo” VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “Quando lasi fa tra i ricchi sono i poveri a morire, questa è una delle frasi che ho letto e che mi è rimasta in mente. Non deve essere l’unico mezzo per risolvere i problemi. Ricordo quando c’era lanel mio Paese, vincevo la Coppa dei Campioni e c’era la, quando ho vinto il campionato con la Lazio bombardavano la Serbia. Quello che mi ha dato fastidio è che quando c’è una novità, una, se ne parla tutti i giorni, ma spesso succedere che dopo un mese si finisca per non parlarsene più. Tutticercare diun, e sperare che sia una cosa che finisca presto, perché è una cosa più grande di noi“. Così un provato Sinisadurante la conferenza stampa in vista di Salernitana-Bologna, per quanto ...