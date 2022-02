L’ex sindaco De Magistris: “Ieri allo stadio Maradona è stato commesso un errore” (Di venerdì 25 febbraio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto L’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris per parlare delle ultime notizie in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Un errore non far entrare lo striscione dei tifosi del Napoli ‘No alla guerra’. La guerra per fortuna è un evento talmente drammatico che accade raramente nella storia. Ci sarei rimasto male se nessun tifoso avesse pensato di portare uno striscione contro la guerra. Lo striscione poteva entrare e doveva entrare. Dobbiamo aumentare la mobilitazione popolare per la pace contro la guerra. Gli stadi hanno influenza positiva di uno schieramento contro la guerra, come accaduto in questo caso”. “Troppo rigore? Esiste una regola formale e l’impeccabilità del comportamento del funzionario e poi il buonsenso. Ho fatto il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenutodi Napoli, Luigi Deper parlare delle ultime notizie in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Unnon far entrare lo striscione dei tifosi del Napoli ‘No alla guerra’. La guerra per fortuna è un evento talmente drammatico che accade raramente nella storia. Ci sarei rimasto male se nessun tifoso avesse pensato di portare uno striscione contro la guerra. Lo striscione poteva entrare e doveva entrare. Dobbiamo aumentare la mobilitazione popolare per la pace contro la guerra. Gli stadi hanno influenza positiva di uno schieramento contro la guerra, come accaduto in questo caso”. “Troppo rigore? Esiste una regola formale e l’impeccabilità del comportamento del funzionario e poi il buonsenso. Ho fatto il ...

