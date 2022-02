La parola ai giovani: “È la prima guerra di noi generazione Z” (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Matteo Milanesi Per la generazione Z, a cui appartiene anche il sottoscritto, studente di giurisprudenza che sogna di diventare giornalista dopo la laurea, la guerra è sempre stata immaginata come qualcosa di astratto, indeterminato, magari anche un fenomeno curioso da leggere su qualche libro di storia o studiare sui manuali universitari. I nati degli anni ‘80 ci ricorderanno sicuramente la guerra civile in Jugoslavia; ma un’invasione militare nei confronti di uno Stato sovrano, indipendente e libero, motivata da ragioni imperialistiche, non accadeva dalla Seconda guerra Mondiale. 24-02-2022, ore 6 di Mosca: è ufficialmente iniziata la guerra tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin annuncia in diretta tv la partenza delle operazioni militari, anche se il video pare essere stato registrato lunedì, ben ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Matteo Milanesi Per laZ, a cui appartiene anche il sottoscritto, studente di giurisprudenza che sogna di diventare giornalista dopo la laurea, laè sempre stata immaginata come qualcosa di astratto, indeterminato, magari anche un fenomeno curioso da leggere su qualche libro di storia o studiare sui manuali universitari. I nati degli anni ‘80 ci ricorderanno sicuramente lacivile in Jugoslavia; ma un’invasione militare nei confronti di uno Stato sovrano, indipendente e libero, motivata da ragioni imperialistiche, non accadeva dalla SecondaMondiale. 24-02-2022, ore 6 di Mosca: è ufficialmente iniziata latra Russia e Ucraina. Vladimir Putin annuncia in diretta tv la partenza delle operazioni militari, anche se il video pare essere stato registrato lunedì, ben ...

La parola ai giovani: "È la prima guerra di noi generazione Z"
di Matteo Milanesi Per la Generazione Z, a cui appartiene anche il sottoscritto, studente di giurisprudenza che sogna di diventare giornalista dopo la ...

