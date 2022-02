Inzaghi: «Inter, momento difficile. Dobbiamo fare di più» (Di sabato 26 febbraio 2022) . Le parole del tecnico nerazzurro dopo il Genoa Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Genoa Inter. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «Il risultato ci lascia l’amaro in bocca. Sapevamo che potevamo approcciarla meglio anche se sapevamo che loro sono in salute e nei primi minuti ci ha creato problemi, poi avremmo meritato di più. Il momento è così, non riusciamo a segnare e forse Dobbiamo lavorare meglio. La prestazione c’è stata» PROBLEMA ATTACCO –«Penso che per quanto riguardo lo sviluppo di gioco oggi era difficile, per campo e avversario. Poi abbiamo preso una traversa, abbiamo tirato tante volte e in altre occasioni sarebbero stati gol. Probabilmente ora non basta quello che stiamo facendo». LOTTA SCUDETTO – «E’ strano ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) . Le parole del tecnico nerazzurro dopo il Genoa Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Genoa. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «Il risultato ci lascia l’amaro in bocca. Sapevamo che potevamo approcciarla meglio anche se sapevamo che loro sono in salute e nei primi minuti ci ha creato problemi, poi avremmo meritato di più. Ilè così, non riusciamo a segnare e forselavorare meglio. La prestazione c’è stata» PROBLEMA ATTACCO –«Penso che per quanto riguardo lo sviluppo di gioco oggi era, per campo e avversario. Poi abbiamo preso una traversa, abbiamo tirato tante volte e in altre occasioni sarebbero stati gol. Probabilmente ora non basta quello che stiamo facendo». LOTTA SCUDETTO – «E’ strano ...

