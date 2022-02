“INOPPORTUNO ANDARE IN ONDA”: STOP RAI E MILLY CARLUCCI AL CANTANTE MASCHERATO (Di venerdì 25 febbraio 2022) C’è la decisione presa insieme dalla direzione di Rai1, MILLY CARLUCCI ed Endemol alla base dello STOP de “Il CANTANTE MASCHERATO” che salta la puntata di questa sera. La spiegazione arriva da un video di Simone Di Pasquale, coreografo dello show. Mentre Canale 5 ha regolarmente mandato in ONDA il Grande Fratello Vip, sempre prodotto da Endemol, a Rai1 si ragiona in modo diverso e si è ritenuto non opportuno trasmettere in prima serata uno show spensierato. Vi confermo che questa sera non andremo in scena con “Il CANTANTE MASCHERATO”. La Rai, MILLY e la produzione Endemol hanno ritenuto INOPPORTUNO ANDARE in ONDA in rispetto alla folle situazione che stiamo vivendo a poche ore da noi. ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 25 febbraio 2022) C’è la decisione presa insieme dalla direzione di Rai1,ed Endemol alla base dellode “Il” che salta la puntata di questa sera. La spiegazione arriva da un video di Simone Di Pasquale, coreografo dello show. Mentre Canale 5 ha regolarmente mandato inil Grande Fratello Vip, sempre prodotto da Endemol, a Rai1 si ragiona in modo diverso e si è ritenuto non opportuno trasmettere in prima serata uno show spensierato. Vi confermo che questa sera non andremo in scena con “Il”. La Rai,e la produzione Endemol hanno ritenutoinin rispetto alla folle situazione che stiamo vivendo a poche ore da noi. ...

Advertising

GiacomoMarchese : @_Cotu @jimpallotta13 e comunque, Pallotta che rinfaccia i debiti come elemento di difficoltà, sinceramente, è abba… - Nic_dls00 : “INOPPORTUNO ANDARE IN ONDA”: STOP RAI E MILLY CARLUCCI AL CANTANTE MASCHERATO #IlCantanteMascherato - bubinoblog : 'INOPPORTUNO ANDARE IN ONDA': STOP RAI E MILLY CARLUCCI AL CANTANTE MASCHERATO - Jodina65824529 : @Irenettessa Credo non c'entri proprio nulla visto che la signora ha volutamente posticipato la terza dose per anda… - fabriziapedron : @ukulelevillain_ È un po' invidioso. Sono anni che ci prova ad andare agli hunger Games. Comunque per me è del tut… -