Il profeta Fassino colpisce ancora: "Arrivare a Kiev? Per Putin..." (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Presidente della commissione esteri, noto per le sue letture totalmente sballate, poche ore prima dell'invasione dell'Ucraina teorizzava l'improbabile avanzata russa verso Kiev Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Presidente della commissione esteri, noto per le sue letture totalmente sballate, poche ore prima dell'invasione dell'Ucraina teorizzava l'improbabile avanzata russa verso

Ultime Notizie dalla rete : profeta Fassino La "profezia balla" di Travaglio sulla Russia : "L'altra sera..." Anche Marco Travaglio si iscrive al "premio Fassino" 2022. Come la sua firma di punta Alessandro Di Battista, anche il direttore del Fatto Quotidiano pecca di presunzione vergando un editoriale che sa di profezia al contrario. Scrive Travaglio: ...

