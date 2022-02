Il Cantante Mascherato 2022 stasera 25 febbraio non va in onda: ecco perchè (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la decisione di mandare in onda lo speciale del TG1 tutto incentrato sulla guerra tra Russia e Ucraina e lo slittamento della fiction di Doc nelle tue mani, anche stasera il palinsesto verrà stravolto. Non verrà trasmesso, infatti, l’appuntamento tanto atteso del venerdì, quello con lo show Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. Perché? E quando ritornerà in onda il programma con la terza puntata? Perché non va in onda Per rispetto a quello che sta accadendo in Ucraina, la Rai ha deciso di non mandare in onda un programma di intrattenimento. Al posto de Il Cantante Mascherato, quindi, questa sera (venerdì 25 febbraio) verrà trasmesso un episodio de Il Commissario Montalbano ‘Il Covo di Vipere’. Data ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la decisione di mandare inlo speciale del TG1 tutto incentrato sulla guerra tra Russia e Ucraina e lo slittamento della fiction di Doc nelle tue mani, ancheil palinsesto verrà stravolto. Non verrà trasmesso, infatti, l’appuntamento tanto atteso del venerdì, quello con lo show Ilcondotto da Milly Carlucci. Perché? E quando ritornerà inil programma con la terza puntata? Perché non va inPer rispetto a quello che sta accadendo in Ucraina, la Rai ha deciso di non mandare inun programma di intrattenimento. Al posto de Il, quindi, questa sera (venerdì 25) verrà trasmesso un episodio de Il Commissario Montalbano ‘Il Covo di Vipere’. Data ...

