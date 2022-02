Advertising

Agenzia_Ansa : Le forze ucraine 'stanno tentando di sfondare le linee difensive della Repubblica di Luhansk': lo riferiscono i med… - ilpost : I combattimenti si stanno avvicinando a Kiev - ilpost : Cos'è successo nella notte in #Ucraina: La novità principale è che i combattimenti si stanno intensificando a #Kiev… - RobRe62 : RT @lifegate: L'esercito dell'#Ucraina ha fatto saltare alcuni ponti nella periferia di Kiev per ostacolare l'avanzata dei mezzi militari r… - MMastrantuono : RT @agambella: L'Ucraina ha ammesso di aver perso il controllo di Chernobyl dopo pesanti combattimenti e di aver perso l'aeroporto Antonov… -

"Gli attacchi a Kiev con missili da crociera o balisticicontinuando" , ha scritto su ... Ore 10:37 - Si combatte a Kiev, spari in zona edifici governativi -sono in corso in ...ore 11.00 - Secondo alcuni media indipendenti ucraini, le truppe russe sono già a Kiev e... E' quanto si legge in un tweet di Kyiv Independent, secondo cui ci sonocon i militari ...Le forze armate di Putin avanzano in territorio ucraino. I mezzi meccanizzati entrati dalla Bielorussia sono nel quartiere Obolon. Il ministero della difesa: "Uccisi 800 soldati russi". Ai cittadini: ...Secondo gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, i militari russi di Putin stanno velocemente entrando nella Capitale, a Kiev.