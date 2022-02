Guerra in Ucraina, i consigli dell’Ambasciata francese ai connazionali (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ambasciatore francese a Kiev, Etienne de Poncins, ha consigliato ai connazionali che rimangono in Ucraina di “fare scorte di acqua, cibo e indumenti caldi e di assicurarsi di avere il serbatoio dell’auto pieno”, mentre continua l’allarme su un possibile attacco russo. “Ovviamente, monitoriamo costantemente e al piu’ alto livello lo sviluppo della situazione”, si legge in un messaggio sul sito della rappresentanza diplomatica di Parigi. “La nostra preoccupazione rimane a un livello molto alto”, prosegue de Poncins, “i giorni passano ma non vedono ancora l’attesa de escalation su cui le nostre autorita’ stanno lavorando instancabilmente”. Dopo aver ribadito l’invito ai francesi a non recarsi in Ucraina, l’ambasciatore consiglia a chi invece si trova nel Paese di controllare di avere in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ambasciatorea Kiev, Etienne de Poncins, haato aiche rimangono indi “fare scorte di acqua, cibo e indumenti caldi e di assicurarsi di avere il serbatoio dell’auto pieno”, mentre continua l’allarme su un possibile attacco russo. “Ovviamente, monitoriamo costantemente e al piu’ alto livello lo sviluppo della situazione”, si legge in un messaggio sul sito della rappresentanza diplomatica di Parigi. “La nostra preoccupazione rimane a un livello molto alto”, prosegue de Poncins, “i giorni passano ma non vedono ancora l’attesa de escalation su cui le nostre autorita’ stanno lavorando instancabilmente”. Dopo aver ribadito l’invito ai francesi a non recarsi in, l’ambasciatorea a chi invece si trova nel Paese di controllare di avere in ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - mariastellacam1 : RT @AlexBazzaro: Perché i virologi parlano della guerra? #Ucraina - maudit_666 : RT @EugenioCardi: Guardate con attenzione questo video che arriva direttamente dall'#Ucraina attraverso miei contatti. È questa la denazifi… -