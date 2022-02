Guerra in Ucraina, bombe su scuola a Donetsk: uccisi due insegnanti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Continua l'offensiva della Russia per la conquista di Kiev. bombe su scuola a Donetsk, uccisi due insegnanti. Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko. "Due insegnanti sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50". Prikhodko ha aggiunto che c'è anche una persona ferita. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Continua l'offensiva della Russia per la conquista di Kiev.sudue. Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko. "Duesono statiin un attacco allanumero 50". Prikhodko ha aggiunto che c'è anche una persona ferita. L'articolo .

