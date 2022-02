GF Vip: Katia Ricciarelli eliminata, Alfonso Signorini fa una premessa (Di venerdì 25 febbraio 2022) La puntata del GF Vip andata in onda ieri sera, 24 febbraio, si è aperta diversamente dal solito. Dopo il brutto risveglio con cui tutti abbiamo dovuto trovarci a fare i conti, la guerra in Ucraina, Alfonso Signorini ha voluto fare qualche precisazione prima di continuare con la nuova diretta. Il conduttore, infatti, ha spiegato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 febbraio 2022) La puntata del GF Vip andata in onda ieri sera, 24 febbraio, si è aperta diversamente dal solito. Dopo il brutto risveglio con cui tutti abbiamo dovuto trovarci a fare i conti, la guerra in Ucraina,ha voluto fare qualche precisazione prima di continuare con la nuova diretta. Il conduttore, infatti, ha spiegato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

AntonellaDeian6 : RT @BimBumB72357488: Secondo me é così: i vip prima di entrare firmano accordi ben definiti, quelli più 'datati' firmeranno un accordo dv g… - BimBumB72357488 : Secondo me é così: i vip prima di entrare firmano accordi ben definiti, quelli più 'datati' firmeranno un accordo d… - JessicaPrezzav3 : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è... Katia! #GFVIP - infoitcultura : Katia deve abbandonare la Casa - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - ParliamoDiNews : “Ti dico io una cosa”. GF Vip, bomba di Lorenzo Amoruso su Katia Ricciarelli. Per Manila Nazzaro - Notizie Dal Mond… -