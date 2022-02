GF Vip, Alfonso Signorini perde le staffe: “Non ve lo consento” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, a lasciare la casa è stata Katia Ricciarelli. Il pubblico, probabilmente a causa degli ultimi dissapori, ha deciso di eliminare la cantante lirica. Ciò che ha fatto più discutere, però, è stato il rimprovero di Alfonso Signorini. Il conduttore è rimasto indignato dal comportamento di Jessica, Lulù e Miriana. Le concorrenti, infatti, si sono rifiutate di salutare Katia. Subito dopo, hanno provato a spiegare i motivi del loro gesto, ma Signorini si è rifiutato di dare loro corda. testo Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, delusione per Alfonso Signorini: “Non si nega il saluto” Quest’anno, nella casa del GF Vip, sono nati dei contrasti molto forti. Dopo che i concorrenti si sono divisi in due ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, a lasciare la casa è stata Katia Ricciarelli. Il pubblico, probabilmente a causa degli ultimi dissapori, ha deciso di eliminare la cantante lirica. Ciò che ha fatto più discutere, però, è stato il rimprovero di. Il conduttore è rimasto indignato dal comportamento di Jessica, Lulù e Miriana. Le concorrenti, infatti, si sono rifiutate di salutare Katia. Subito dopo, hanno provato a spiegare i motivi del loro gesto, masi è rifiutato di dare loro corda. testo Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, delusione per: “Non si nega il saluto” Quest’anno, nella casa del GF Vip, sono nati dei contrasti molto forti. Dopo che i concorrenti si sono divisi in due ...

