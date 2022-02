Genoa-Inter, Inzaghi: “Non riusciamo a far gol, ma non dobbiamo abbatterci” (Di sabato 26 febbraio 2022) “Il risultato ci lascia l’amaro in bocca, potevamo approcciarla meglio e sapevamo di trovare una squadra in salute. Nei primi minuti ci hanno creato dei problemi, poi abbiamo tirato venti volte in porta come contro il Sassuolo, ma non riusciamo a far gol. Non dobbiamo abbatterci, la prestazione è stata fatta ma è chiaro che dobbiamo tornare alla vittoria“. Questo è il commento di Simone Inzaghi dopo il pareggio a reti inviolate dell’Inter sul campo del Genoa. Seconda partita di fila per i nerazzurri a secco di reti segnate. “Probabilmente non basta quello che stiamo facendo per portare a casa partite che prima vincevamo. In questo momento del campionato inizia a sentirsi un po’ di stanchezza – prosegue il tecnico dell’Inter a Sky Sport – è un momento ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) “Il risultato ci lascia l’amaro in bocca, potevamo approcciarla meglio e sapevamo di trovare una squadra in salute. Nei primi minuti ci hanno creato dei problemi, poi abbiamo tirato venti volte in porta come contro il Sassuolo, ma nona far gol. Non, la prestazione è stata fatta ma è chiaro chetornare alla vittoria“. Questo è il commento di Simonedopo il pareggio a reti inviolate dell’sul campo del. Seconda partita di fila per i nerazzurri a secco di reti segnate. “Probabilmente non basta quello che stiamo facendo per portare a casa partite che prima vincevamo. In questo momento del campionato inizia a sentirsi un po’ di stanchezza – prosegue il tecnico dell’a Sky Sport – è un momento ...

capuanogio : Tra #Sassuolo e #Genoa l'#Inter ha tirato complessivamente 50 volte verso la porta avversaria senza segnare - DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - pisto_gol : Gen-Int 0:0 L’ Inter non vince più: dopo 2 sconfitte e 1 pareggio, non segna e non vince neanche a Genoa: tira 21… - Lale___________ : Dopo aver visto #Inter contro #Sassuolo e #Genoa ho la vittoria assicurata a #LOL. Non rido neanche a pagamento. - IaconeOsvaldo : Milan-Udinese 1-1, Genoa-Inter 0-0 Peccato sto Scudetto poteva davvero essere nostro #SerieA #Juventus -