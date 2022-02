Fabio Fognini a Verissimo racconta le bastonate, l’operazione e il dolore (Di venerdì 25 febbraio 2022) Fabio Fognini a Verissimo il 27 febbraio, domenica prossima, per la prima volta con sua moglie Flavia Pennetta. Tante le cose da raccontare e ovviamente il trionfio nel Rio Open ma ricorda il dolore, l’operazione, le bastonate prese in due anni. “Ci voleva questa vittoria” ed è ovviamente felice Fabio Fognini, si gode questo momento ma non dimentica nulla. racconta dei due anni passati a prendere bastonate ma questa settimana è stata positiva e vuole godersela, vuole essere felice, poi spera di togliere altri sassolini dalle scarpe. La vittoria in doppio con Simone Bolelli non cancella però gli ultimi due anni e l’operazione alle caviglie. Fabio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022)il 27 febbraio, domenica prossima, per la prima volta con sua moglie Flavia Pennetta. Tante le cose dare e ovviamente il trionfio nel Rio Open ma ricorda il, leprese in due anni. “Ci voleva questa vittoria” ed è ovviamente felice, si gode questo momento ma non dimentica nulla.dei due anni passati a prenderema questa settimana è stata positiva e vuole godersela, vuole essere felice, poi spera di togliere altri sassolini dalle scarpe. La vittoria in doppio con Simone Bolelli non cancella però gli ultimi due anni ealle caviglie....

