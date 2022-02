Easy | Ibrahimovic è carico | guarda come corre e lavora col pallone a Milanello

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Easy Ibrahimovic

Milan News

Mentre il Milan si prepara ad affrontare l'Udinese nella gara della 27ª giornata di Serie A, Zlatandimostra di essere carico per il rientro in campo dopo l'infortunio e posta su Instagram il video di un allenamento di corsa e pallone a Milanello... dall'anonimato alle gag con Djokovic (partitella a tennis prima delle Atp Finals) e(... Cioè un fumetto ( Super, edito da Mondadori, scritto da Giulio D'Antona e disegnato da Pietro B.Zlatan Ibrahimovic procede il suo recupero verso il ritorno in campo. Lo svedese è tornato ad allenarsi con il pallone, dimostrato dal video appena pubblicato sui social dai campi di Milanello con la ...Procede il recupero di Zlatan Ibrahimovic dopo lo stop per il fastidio al tendine d'Achille. Oggi lo svedese, come dimostrato in un post pubblicato sul proprio account Instagram, si è allenato con la ...