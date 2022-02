Dopo lo spavento nessuna eliminazione ad Amici 21: lacrime e disperazione ma c’è il lieto fine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ve lo avevamo detto ieri che probabilmente sarebbe finita in questo modo e così è stato. La puntata di Amici 21 in onda oggi 25 febbraio 2022 si è chiusa con un “nulla di fatto”. Non c’è stata nessuna eliminazione nonostante le classifiche e i tre allievi chiamati a lasciare apparentemente la scuola. I professori hanno solo voluto dare una lezione a tutti per far comprendere che bisogna lavorare e non sprecare il tempo prezioso. Sono anni del resto che sentiamo dire ai professori di quanto i ragazzi siano svogliati, si impegnino poco, non si rendano conto della fortuna che hanno ad avere tutti gli strumenti a loro disposizione, persino gratis. Ogni anno c’è qualcosa che non va. Non avrete sicuramente dimenticato le discussioni tra Zerbi e Sangiovanni per i mancati appuntamenti in palestra. Questa volta i prof hanno deciso di rendere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ve lo avevamo detto ieri che probabilmente sarebbe finita in questo modo e così è stato. La puntata di21 in onda oggi 25 febbraio 2022 si è chiusa con un “nulla di fatto”. Non c’è statanonostante le classifiche e i tre allievi chiamati a lasciare apparentemente la scuola. I professori hanno solo voluto dare una lezione a tutti per far comprendere che bisogna lavorare e non sprecare il tempo prezioso. Sono anni del resto che sentiamo dire ai professori di quanto i ragazzi siano svogliati, si impegnino poco, non si rendano conto della fortuna che hanno ad avere tutti gli strumenti a loro disposizione, persino gratis. Ogni anno c’è qualcosa che non va. Non avrete sicuramente dimenticato le discussioni tra Zerbi e Sangiovanni per i mancati appuntamenti in palestra. Questa volta i prof hanno deciso di rendere ...

