Conference League | la Roma pesca il Vitesse | è un buon sorteggio per i giallorossi

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Terminato il turno dei sedicesimi di finale di, le squadre conoscono adesso i loro avversari del turno successivo. Per l’Italia è ancora in corsa la, che ha conquistato il primo posto del girone e, dunque, ha saltato i sedicesimi, assicurandosi un posto già nella fase successiva. Oggi iconoscono la loro avversaria. Teste di Serie Az Alkmaar Basilea Copenhagen Feyenoord Gent Lask RennesNon teste di serie Bodo Glimt Leicester Marsiglia Paok Partizan PSV Eindhoven Slavia PragaI sorteggi Marsiglia-Basilea Leicester-Rennes Paok-GentPSV Eindhoven-Copenaghen Slavia Praha-Lask Bodo Glimt-AZ Alkmaar Partizan-Feyenoord L'articolo CalcioWeb.

