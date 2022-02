Ciro in Babilonia | in onda su Rai 5

(Di venerdì 25 febbraio 2022)inè il dramma musicale diviso in due atti proposto nel venerdì mattina di Rai 5. Il palinsestonpropine la versione andata in scena al teatro di Pesaro nel 2012. Tale allestimento ha visto impegnati il talentuoso regista Davide Livermore. Curano scene e luci Nicolas Bovey e costumi Gianluca Falaschi. L’aspetto video è di D-Wok Il cast Nel cast troviamo il tenore Michael Spyres nel ruolo di Baldassarre; il contralto Ewa Podles nel ruolo di; il soprano Jessica Pratt veste i panni di Amira. A completare il cast Carmen Romeu nel ruolo di Argen), Mirco Palazzi nel ruolo di Zambri, Robert McPherson nel ruolo di Arbace e Raffaele Costantini nel ruolo di Daniello. Orchestra e Coro sono quelli del Teatro Comunale di Bologna. La tramainè la storia che trae ispirazione dal ...

