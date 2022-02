Atp Acapulco, Medvedev-Nadal in semifinale, Tsitsipas e Norrie avanti (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ definito il quadro delle semifinali all’Atp Acapulco. E la scena se l’è presa ovviamente Daniil Medvedev che festeggia il primo posto nelle classifiche mondiali superando senza problemi 6-2 6-3 il giapponese Yoshihito Nishioka in circa 70 minuti di gioco ai quarti di finale. Sul cemento messicano, il russo in semifinale affronterà Rafael Nadal a poche settimane dalla finale dell’Australian Open. Lo spagnolo, 4 del seeding e 5 del mondo, ha battuto lo statunitense Tommy Paul col punteggio di 6-0 7-6 (5). Dopo un primo set comodo, il maiorchino ha dovuto faticare in una seconda frazione durata un’ora e mezzo, lo statunitense non ha capitalizzato la chance sul 5-3, prima della rimonta col 7-5 nel tie break. Nella parte bassa del tabellone spazio al confronto tra Stefanos Tsitsipas e Cameron ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ definito il quadro delle semifinali all’Atp. E la scena se l’è presa ovviamente Daniilche festeggia il primo posto nelle classifiche mondiali superando senza problemi 6-2 6-3 il giapponese Yoshihito Nishioka in circa 70 minuti di gioco ai quarti di finale. Sul cemento messicano, il russo inaffronterà Rafaela poche settimane dalla finale dell’Australian Open. Lo spagnolo, 4 del seeding e 5 del mondo, ha battuto lo statunitense Tommy Paul col punteggio di 6-0 7-6 (5). Dopo un primo set comodo, il maiorchino ha dovuto faticare in una seconda frazione durata un’ora e mezzo, lo statunitense non ha capitalizzato la chance sul 5-3, prima della rimonta col 7-5 nel tie break. Nella parte bassa del tabellone spazio al confronto tra Stefanose Cameron ...

