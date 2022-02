Arianna David mette in guardia Miriana da Biagio: la Trevisan chiede le prove (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da diverso tempo Arianna David a Mattino 5 continua a dichiarare che le intenzioni di Biagio D’Anelli nei confronti di Miriana Trevisan non sono delle migliori. Secondo la Miss Italia, l’opinionista starebbe cercando di sfruttare la popolarità della gieffina, illudendola di provare dei sentimenti per lei. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato alla Trevisan dei filmati in cui la David la mette in guardia dal suo compagno. “Questa storia è vera come i soldi del monopoli. Chi conosce Biagio sa bene tutto. Come è entrato in casa casualmente la prima persona con cui si mette in camera è Miriana. Non è vero che ha lasciato la fidanzata subito, perché appena è uscito l’ha richiamata subito. ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da diverso tempoa Mattino 5 continua a dichiarare che le intenzioni diD’Anelli nei confronti dinon sono delle migliori. Secondo la Miss Italia, l’opinionista starebbe cercando di sfruttare la popolarità della gieffina, illudendola di provare dei sentimenti per lei. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato alladei filmati in cui lalaindal suo compagno. “Questa storia è vera come i soldi del monopoli. Chi conoscesa bene tutto. Come è entrato in casa casualmente la prima persona con cui siin camera è. Non è vero che ha lasciato la fidanzata subito, perché appena è uscito l’ha richiamata subito. ...

Advertising

StraNotizie : Arianna David mette in guardia Miriana da Biagio: la Trevisan chiede le prove - RosalbaGullott1 : RT @fraahub: ODDIO ARIANNA DAVID NON AMICA COME CON LA GREGORACI VI PREGO - valerio_91_ : Arianna David concorrente della prossima edizione, grazie #GFvip - Feffe1992 : RT @EvilEnzoPaolo: quella scheggia impazzita di Arianna David GFVIP 7 grazie - maltese8_ : ARIANNA DAVID: “QUANDO BIAGIO È USICTO NON HA LASCIATO LA SUA RAGAZZA, MA L’HA CHIAMATA CERCANDO DI RIALLACCIARE I… -