Angelina Jolie, la sua quota del castello va all’oligarca russo. Ma il cuore batte per l’Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Angelina Jolie è sotto accusa dall’ex marito Brad Pitt per aver ceduto la sua quota del castello e del vigneto che i due avevano in comune a un oligarca russo. Un’azione che, specie in questi giorni, stride con i suoi appelli per l’Ucraina e i suoi profughi. Nonostante il backlash mediatico, l’attrice è volata in Cambogia con la figlia Shiloh. Angelina Jolie vola in Cambogia, lontana dalle accuse di Brad Pitt L’attrice di Maleficent si trova al momento in Cambogia, dove si sta rilassando e leccando le ferite, per ciò che è accaduto nelle ultime settimane con l’ex marito. Angelina appare serena, e racconta che in questo luogo, dove si è recata con la figlia adolescente Shiloh, la sua anima sta guarendo, come scrive in un post ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 febbraio 2022)è sotto accusa dall’ex marito Brad Pitt per aver ceduto la suadele del vigneto che i due avevano in comune a un oligarca. Un’azione che, specie in questi giorni, stride con i suoi appelli pere i suoi profughi. Nonostante il backlash mediatico, l’attrice è volata in Cambogia con la figlia Shiloh.vola in Cambogia, lontana dalle accuse di Brad Pitt L’attrice di Maleficent si trova al momento in Cambogia, dove si sta rilassando e leccando le ferite, per ciò che è accaduto nelle ultime settimane con l’ex marito.appare serena, e racconta che in questo luogo, dove si è recata con la figlia adolescente Shiloh, la sua anima sta guarendo, come scrive in un post ...

