Amici 21, la madre di LDA stava con un ex di Uomini e Donne (Di venerdì 25 febbraio 2022) Se il nome il nome di Gigi D'Alessio è costantemente al centro del gossip, quello della sua ex moglie Carmela Barbato – mamma di tre dei suoi figli, tra cui LDA, che ora si trova ad Amici 21 dove gareggia come cantante – c'è finito solo una volta, nel 2009, quando la donna ha avuto una storia con un protagonista di Uomini e Donne. Si trattava di Aimone Angeli, giovane e sexy cavaliere del trono over di quell'anno. Il loro flirt finì sulle pagine di "Di Più", lo stesso rotocalco dove poi l'uomo annunciò la rottura con la madre di LDA. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici, LDA raggiunge un nuovo record: spunta l'ex storica Sulla scia del successo del nuovo lancio in musica, emerge il nome della musa ispiratrice del figlio di Gigi D'alessio al talent show ...

