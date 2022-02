'Affamati di vita': i ragazzi reatini tra disagio e pandemia (Di venerdì 25 febbraio 2022) RIETI - 'Affamata, sì, ma di vita': così Francesca Simeoni ha concluso il drammatico ma emozionante racconto dei suoi sei anni sotto il giogo dell'anoressia, davanti alla platea dell'Auditorium di ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) RIETI - 'Affamata, sì, ma di': così Francesca Simeoni ha concluso il drammatico ma emozionante racconto dei suoi sei anni sotto il giogo dell'anoressia, davanti alla platea dell'Auditorium di ...

Advertising

pastefano43 : Ragazzi, il destino lo si capisce solo a posteriori unendo i puntini che oggi vi sembrano messi a caso sul foglio d… - lordcristian93 : , come per il pane gli uomini non sanno di essere affamati di vita finchè la morte non li sorprende, come per l'ari… - zeromega14 : RT @Tugli: Accadeva oggi, 24 febbraio 1955, nasce Steve Jobs. “Il vostro tempo e’ limitato, quindi non sciupatelo vivendo la vita di qualcu… - Tugli : Accadeva oggi, 24 febbraio 1955, nasce Steve Jobs. “Il vostro tempo e’ limitato, quindi non sciupatelo vivendo la v… - Spica711 : «Il vostro tempo è limitato, quindi non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Siate affamati, siate folli, p… -