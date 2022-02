2022, l'anno del tasso (Di venerdì 25 febbraio 2022) C’è un’inquietante analogia tra il «plantigrado» e il tasso d’interesse che regola il sistema economico: entrambi mostrano una singolare ferocia, se provocati o maneggiati malamente. L’inflazione, intanto, raggiunge una quota mai vista da molto tempo e «si mangia» 100 miliardi di risparmi e 1.400 euro di reddito degli italiani. Alle famiglie costano di più i mutui, alle imprese i prestiti. Se non ci sono interventi di compensazione si bloccherà la ripresa e, fatalmente, aumenteranno le tasse. Quando, al limitare della primavera, si ridesta è aggressivo perché affamato. Fa un «semiletargo» e scava lunghe gallerie con gli unghioni aguzzi che usa anche come armi. Sta nascosto, esce la notte e, se si impossessa del giardino di casa, non c’è modo di liberarsene. Ha un aspetto pacioso, ma è un predatore capace di uccidere; in Irlanda lo chiamano anche il ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) C’è un’inquietante analogia tra il «plantigrado» e ild’interesse che regola il sistema economico: entrambi mostrano una singolare ferocia, se provocati o maneggiati malamente. L’inflazione, intanto, raggiunge una quota mai vista da molto tempo e «si mangia» 100 miliardi di risparmi e 1.400 euro di reddito degli italiani. Alle famiglie costano di più i mutui, alle imprese i prestiti. Se non ci sono interventi di compensazione si bloccherà la ripresa e, fatalmente, aumenterle tasse. Quando, al limitare della primavera, si ridesta è aggressivo perché affamato. Fa un «semiletargo» e scava lunghe gallerie con gli unghioni aguzzi che usa anche come armi. Sta nascosto, esce la notte e, se si impossessa del giardino di casa, non c’è modo di liberarsene. Ha un aspetto pacioso, ma è un predatore capace di uccidere; in Irlanda lo chiamano anche il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il petrolio vola con l'operazione militare della Russia in Ucraina. Il Brent sale a 100 dollari al barile, per la p… - La7tv : #piazzapulita .@stefanomassini racconta la storia di Vladimir Putin. Dall'infanzia per strada a Leningrado, al KGB,… - fattoquotidiano : Le motivazioni della sentenza su Verdini, condannato a 1 anno per turbativa - _giovvv_ : RT @Masse78: Complimenti al 2022, che poteva essere un anno di merda come gli ultimi due, ma con questa guerra ha voluto esagerare ed in so… - Dailypapers2 : RT @JDBITALIANCREW: “Essence (Remix)” di @wizkidayo ft. @temsbaby & @justinbieber ha appena vinto “Outstanding International Song” NAACP Im… -