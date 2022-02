Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Chrystal Rollins (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giorno 25 ottobre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Chrystal Rollins. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso da bambina, convivendo per gran parte con la nonna, e che poi ha avuto relazioni con uomini violenti, uno dei quali (prima della separazione) le ha dato due figlie. Vite al limite – Chrystal Rollins Chrystal, la protagonista, ha 39 anni, vive a Spring Valley, California, e all’inizio del suo percorso pesa 277 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà discreti risultati, perdendo 51 kg ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giorno 25 ottobre 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso da bambina, convivendo per gran parte con la nonna, e che poi ha avuto relazioni con uomini violenti, uno dei quali (prima della separazione) le ha dato due figlie.al, la protagonista, ha 39 anni, vive a Spring Valley, California, e all’inizio del suo percorso pesa 277 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà discreti risultati, perdendo 51 kg ...

