Vidigal | «Rui Costa mi disse che tutti | almeno una volta nella vita | dovrebbero giocare a Napoli»

Ha vestito la maglia del Napoli dal 2000 al 2004. Erano anni bui, eppure José Vidigal, ex centrocampista portoghese, non dimentica la sua esperienza in Campania. L'ha dichiarato in una lunga intervista all'edizione odierna Corriere dello Sport. Sono stati anni meravigliosi, una delle esperienze più belle della mia carriera da calciatore. Persi tutta una stagione per infortunio e quando tornai trovai una squadra retrocessa in Serie B. Dal punto di vista finanziario non vivevamo un momento positivo ma nessuno di noi ha mai pensato di mollare. Di fatti, Vidigal dalla nazionale portoghese passò alla Serie B. I miei amici, i miei ex compagni, la mia famiglia mi dicevano "chi te lo fa fare?" e io a tutti rispondevo che non avevano idea di quello che si viveva in città. Della passione della gente verso quella società.

