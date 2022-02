Vaccino Covid, l’Ema dà il via libera a terza dose Pfizer per over 12 e raccomanda Moderna per fascia 6-11 anni (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera alla somministrazione, quando ritenuto opportuno, della terza dose del Vaccino anti-Covid Comirnaty (Pfizer-BioNTech) per gli adolescenti dai 12 anni in su. l’Ema ha inoltre raccomandato oggi di estendere l’utilizzo del Vaccino anti-Covid Spikevax di Moderna ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Il Vaccino ha già ricevuto il via libera per la somministrazione agli adulti e agli adolescenti dai 12 anni in su. La dose da utilizzare per i bambini, si legge in una nota dell’Ema, deve essere pari a circa la metà di quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Agenzia europea del farmaco ha dato il viaalla somministrazione, quando ritenuto opportuno, delladelanti-Comirnaty (-BioNTech) per gli adolescenti dai 12in su.ha inoltreto oggi di estendere l’utilizzo delanti-Spikevax diai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11. Ilha già ricevuto il viaper la somministrazione agli adulti e agli adolescenti dai 12in su. Lada utilizzare per i bambini, si legge in una nota del, deve essere pari a circa la metà di quella ...

