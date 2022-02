Ultime Notizie Roma del 24-02-2022 ore 19:10 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione studio Giuliano Ferrigno è iniziata l’invasione dell’Ucraina dalle forze russe la Lucia rappresenta il male Dice il presidente zielinski parlando della Battaglia davvero dura condotta delle parti più carine respingendo gli attacchi russi ad est nord sud e il nemico sta subendo perdite grandi e ne avrà ancora di più perché hanno invaso la nostra terra Quindi sottolineato zielinski non cederemo la nostra di qualsiasi cosa pensi Mosca ha detto ancora e dopo avergli rivolto un appello alla popolazione a donare sangue perché ci sono militari feriti negli ospedali che hanno bisogno ha confermato di avere troncati rapporti diplomatici con la Russia intanto Mosca iniziato l’invasione dell’Ucraina le forze armate russe sono entrati nella regione di chi è fa il riso nato il Ministero dell’Interno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione studio Giuliano Ferrigno è iniziata l’invasione dell’Ucraina dalle forze russe la Lucia rappresenta il male Dice il presidente zielinski parlando della Battaglia davvero dura condotta delle parti più carine respingendo gli attacchi russi ad est nord sud e il nemico sta subendo perdite grandi e ne avrà ancora di più perché hanno invaso la nostra terra Quindi sottolineato zielinski non cederemo la nostra di qualsiasi cosa pensi Mosca ha detto ancora e dopo avergli rivolto un appello alla popolazione a donare sangue perché ci sono militari feriti negli ospedali che hanno bisogno ha confermato di avere troncati rapporti diplomatici con la Russia intanto Mosca iniziato l’invasione dell’Ucraina le forze armate russe sono entrati nella regione di chi è fa il riso nato il Ministero dell’Interno ...

