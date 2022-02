Ultime Notizie Roma del 24-02-2022 ore 13:10 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio quando erano quasi le 6 Putin ha annunciato in TV l’attacco russa l’Ucraina subito si sono avvertite forti esplosioni nelle città Ucraina Odessa karvik mariupol Leopoli nella capitale Kiev dove ti avrebbero tentato di prendere il controllo dell’aeroporto bloccata la navigazione del mare d’azov è il Ministero della Difesa Russo annuncia niente a te le difese aeree ucraine Kiev fa sapere di aver abbattuto 5 elicottero Rossi parte nostra e sarebbero entrati in Ucraina anche da bielorussie Crimea il presidente bielorusso lukashenko ha convocato i capi delle forze armate Il Garden il messaggio di Putin sulla via delle operazioni sarebbe stato registra Probabilmente lunedì 21 è scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane sofferenza Lo ha ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio quando erano quasi le 6 Putin ha annunciato in TV l’attacco russa l’Ucraina subito si sono avvertite forti esplosioni nelle città Ucraina Odessa karvik mariupol Leopoli nella capitale Kiev dove ti avrebbero tentato di prendere il controllo dell’aeroporto bloccata la navigazione del mare d’azov è il Ministero della Difesa Russo annuncia niente a te le difese aeree ucraine Kiev fa sapere di aver abbattuto 5 elicottero Rossi parte nostra e sarebbero entrati in Ucraina anche da bielorussie Crimea il presidente bielorusso lukashenko ha convocato i capi delle forze armate Il Garden il messaggio di Putin sulla via delle operazioni sarebbe stato registra Probabilmente lunedì 21 è scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane sofferenza Lo ha ...

Advertising

Corriere : ?? #RussiaUcraina, in questo thread tutte le principali notizie di giornata. Qui gli aggiornamenti minuto per minut… - La7tv : #omnibus In diretta da Kramatorsk (#Donbass) le ultime notizie sulla guerra tra #Russia e #Ucraina con Francesca Ma… - Corriere : Ucraina, è iniziata l’invasione russa. Esplosioni a Kiev, truppe anfibie anche a Odessa - LucianoPaonessa : RT @romatoday: Guerra in Ucraina: missili sulle città, i primi video degli attacchi della Russia - _mmauraa_ : RT @Corriere: ?? #RussiaUcraina, in questo thread tutte le principali notizie di giornata. Qui gli aggiornamenti minuto per minuto ?? #Rus… -