Ucraina-Russia, guerra su Twitter: Putin come Hitler (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia avvia l’invasione e l’Ucraina pubblica un meme. Il profilo Twitter del paese pubblica una vignetta che raffigura Adolf Hitler e Vladimir Putin. Hitler riserva una carezza al presidente russo, un complimento per l’azione militare. Al tweet ne segue un altro poco dopo: “Questo non è un meme, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento”. Il profilo, che vanta oltre mezzo milione di follower, è particolarmente attivo. Dall’invito ad effettuare donazioni per l’esercito ucraino si passa alla ‘call to action’ indirizzata agli utenti: “Taggate la @Russia e dite cosa pensate di loro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laavvia l’invasione e l’pubblica un meme. Il profilodel paese pubblica una vignetta che raffigura Adolfe Vladimirriserva una carezza al presidente russo, un complimento per l’azione militare. Al tweet ne segue un altro poco dopo: “Questo non è un meme, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento”. Il profilo, che vanta oltre mezzo milione di follower, è particolarmente attivo. Dall’invito ad effettuare donazioni per l’esercito ucraino si passa alla ‘call to action’ indirizzata agli utenti: “Taggate la @e dite cosa pensate di loro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - Cirunz : RT @tartaro7: L'abitudine più antica del mondo. #Ucraina #nazionalismo #Russia #ucrainarussia #Putin #Guerra #RussiaUkraineConflict https:/… - ciseiocifai : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET Il Barcellona non andrà in Russia per sfidare lo Zenit Rifiuto del club catalano dopo l'attacco all'Ucraina… -