Ucraina | Renzi | ' dimesso da Delimobil per dare un segnale' **

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "In un momento del genere, penso che sia utile e doverosoun. Ho trovato giusto e doverosole dimissioni". Così Matteoa Radio Leopolda sulle dimissione dal board di. "Spero facciano altrettanto altri ex-premier" di altri paesi che "siedono in board internazionali".

Matteosi è dimesso dal board di Delimobil, la maggiore azienda russa di servizi di car - sharing. L'ex premier, a seguito dell'invasione russa dell', ha inviato questa mattina un'email al ...Leggi Anche Guerra Russia -lascia il board di Delimobil, società russa di car - sharing. M5s - Pd lo avevano accusato di conflitto d'interessi Per l'indagine sono state monitorate le ...Roma, 24 feb. (LaPresse) - "Oggi la questione è politica, Nato e Ue devono rispondere insieme e dare una risposta politica. La mia proposta è molto semplice: ...Tra gli altri a invocare la discesa in campo del Cav e’ stato Filippo Sensi, gia’ portavoce di Matteo Renzi. “Se Berlusconi trovasse due minuti per una telefonata a Putin, secondo me non sarebbe ...