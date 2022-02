Ucraina, Lucescu: «Non sono un codardo, non vado via» (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’allenatore della Dinamo Kiev Lucescu ha parlato di quanto sta accadendo tra Ucraina e Russia Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, in una intervista a Fanatik ha parlato di quanto sta accadendo tra Ucraina e Russia. LE PAROLE – «Mi auguro che questa guerra iniziata da degli idioti si fermi il prima possibile. Tutte le attività sportive qui in Ucraina sono state sospese, ma io non me ne andrò da Kiev. Non sono un codardo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’allenatore della Dinamo Kievha parlato di quanto sta accadendo trae Russia Mircea, allenatore della Dinamo Kiev, in una intervista a Fanatik ha parlato di quanto sta accadendo trae Russia. LE PAROLE – «Mi auguro che questa guerra iniziata da degli idioti si fermi il prima possibile. Tutte le attività sportive qui instate sospese, ma io non me ne andrò da Kiev. Nonun». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Guerra in Ucraina, Lucescu: 'Non me ne vado da Kiev, non sono un codardo' - infoitestero : Ucraina, Mircea Lucescu:«Non me ne vado da Kiev. Una guerra iniziata da degli idioti» - Rompipallone_ : Per 12 anni allenatore dello Shakhtar, dal 2020 della Dinamo Kiev. Ha girato tanto in Europa, anche in Italia, ma… - infoitsport : Ucraina: tecnico Lucescu, non lascio Kiev, non sono un codardo - infoitsport : Ucraina, terribile: è guerra. Campionato sospeso, Lucescu già parla di un mese. De Zerbi aspetta in casa -