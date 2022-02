Ucraina, Lollobrigida: «Da patrioti non faremo polemiche, ma Draghi riferisca alle Camere» (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Fratelli d’Italia ha espresso anche in Parlamento la ferma condanna delle azioni militari della Russia guidata da Vladimir Putin in Ucraina. Da giorni chiedevamo la presenza del presidente Draghi per un confronto parlamentare su quello che stava accadendo e quali azioni l’Italia dovesse intraprendere sul piano nazionale ed internazionale. Abbiamo ribadito questa inderogabile richiesta, ritenendo impensabile far passare ancora giorni prima di un confronto con il luogo di massima rappresentanza degli italiani». È quanto ha dichiarato Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati. Lollobrigida è il capogruppo di FdI alla Camera «Per la prima volta – avverte Lollobrigida – si ha un Parlamento tenuto in piedi da un governo e non un governo tenuto in piedi da un Parlamento. Ma questo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Fratelli d’Italia ha espresso anche in Parlamento la ferma condanna delle azioni militari della Russia guidata da Vladimir Putin in. Da giorni chiedevamo la presenza del presidenteper un confronto parlamentare su quello che stava accadendo e quali azioni l’Italia dovesse intraprendere sul piano nazionale ed internazionale. Abbiamo ribadito questa inderogabile richiesta, ritenendo impensabile far passare ancora giorni prima di un confronto con il luogo di massima rappresentanza degli italiani». È quanto ha dichiarato Francesco, capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati.è il capogruppo di FdI alla Camera «Per la prima volta – avverte– si ha un Parlamento tenuto in piedi da un governo e non un governo tenuto in piedi da un Parlamento. Ma questo ...

