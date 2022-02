Ucraina, De Zerbi: ‘Ho paura, l’Italia ci aiuti’ (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge anche Roberto De Zerbi e i suoi otto collaboratori italiani alla guida dello Shakthar Donetsk . I biglietti aerei già acquistati per oggi, il bombardamento di notte, il risveglio e la corsa in un hotel, sapendo di essere oramai in trappola. Roberto De Zerbi e i suoi otto collaboratori italiani alla guida dello Shakthar Donetsk erano pronti al ritorno in Italia, ma l’illusione è finita con una colonna di fuoco sull’aeroporto della capitale Ucraina. E ora la speranza che il Governo italiano, attraverso l’ambasciata a Kiev, possa fornire la via d’uscita dall’Ucraina sotto attacco dalla Russia. De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA: “L’ambasciata qui a Kiev ci aveva piu’ volte consigliato di tornare a casa: ora aspettiamo di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il conflitto tra Russia ecoinvolge anche Roberto Dee i suoi otto collaboratori italiani alla guida dello Shakthar Donetsk . I biglietti aerei già acquistati per oggi, il bombardamento di notte, il risveglio e la corsa in un hotel, sapendo di essere oramai in trappola. Roberto Dee i suoi otto collaboratori italiani alla guida dello Shakthar Donetsk erano pronti al ritorno in Italia, ma l’illusione è finita con una colonna di fuoco sull’aeroporto della capitale. E ora la speranza che il Governo italiano, attraverso l’ambasciata a Kiev, possa fornire la via d’uscita dall’sotto attacco dalla Russia. Deha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA: “L’ambasciata qui a Kiev ci aveva piu’ volte consigliato di tornare a casa: ora aspettiamo di ...

