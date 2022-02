UAE Tour 2022 | Jasper Philipsen è sempre il migliore in volata | quarto Malucelli

(Di giovedì 24 febbraio 2022) All’UAEc’è un corridore nettamente superiore a tutti gli altri in(Alpecin-Fenix) si impone allo sprint anche nella quinta frazione con arrivo a Al Marjan Island, trovando la doppietta dopo il successo all’esordio negli Emirati. Resta in maglia di leader della classifica generale Tadej Pogacar (UAE Emirates) nonostante un problema meccanico nelle fasi finali di gara. Quattro uomini sono andati ad animare la prima parte della gara: due coppie con Johnatan Cañaveral ed Alessandro Tonelli della Bardiani-CSF-Faizanè e Pavel Kochetkov e Dmitry Strakhov della Gazprom-RusVelo. Per loro vantaggio massimo che si è stabilizzato sui 3?, salvo poi andare a scemare a mano a mano. Nella seconda parte di tappa infatti è spirato un po’ di vento laterale che ha costretto le squadre ...

Primo arrivo in salita all', prima vittoria stagionale per Tadej Pogacar: imponendosi nella quarta tappa sul britannico Adam Yates e il russo Vlasov, lo sloveno conquista anche il primato. Grande prova di Pippo Ganna, ...9.40 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE dell'2022! Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alla Diretta LIVE della quinta tappa dell'...Il 23enne sloveno ha conquistato la quarta tappa dell'Uae Tour, la Fujairah Fort-Jebel Jais di 181 chilometri, precedendo il britannico Adam Yates (Ineos Grenadiers) ed il russo Aleksandr Vlasov (Bora ...Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alla Diretta LIVE della quinta tappa dell’UAE Tour 2022! Quest’oggi i corridori affronteranno un percorso di 182 chilometri che li ...