Silvia Toffanin crolla con la mamma di Michelle Hunziker: citato anche Eros (Di giovedì 24 febbraio 2022) Silvia Toffanin è stata una delle ospiti della seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, one woman show condotto da Michelle Hunziker. La conduttrice di Verissimo, amica della svizzera, ha intervistato la madre della padrona di casa, Ineke. Come accade spesso, la 42enne si è commossa mentre la madre della Hunziker ha raccontato alcuni retroscena Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 24 febbraio 2022)è stata una delle ospiti della seconda e ultima puntata diImpossible, one woman show condotto da. La conduttrice di Verissimo, amica della svizzera, ha intervistato la madre della padrona di casa, Ineke. Come accade spesso, la 42enne si è commossa mentre la madre dellaha raccontato alcuni retroscena

Advertising

alehugme3 : RT @GretaSmara: tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin praticamente in Mediaset fanno analisi gratuitamente #MichelleImpossible - alehugme3 : RT @vinciop85: Silvia Toffanin dimostra sempre tanta empatia durante le sue interviste #MichelleImpossible - milamentosempre : perché sprecare silvia toffanin per quel cesso di programma di striscia mi chiedo io #MichelleImpossible - CosaInTendenza : Alle 02:30 silvia toffanin con 152 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 45 Tweet in evidenza per l… - porcu_rosa : RT @Overthinkerever: Comunque a me Silvia Toffanin piace proprio: sempre elegante e gentile e anche se deve ricordare cose non belle lo fa… -