Ric Flair | “In WWE riaccoglieranno Cody Rhodes a braccia aperte”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 24 febbraio 2022)è stato uno dei volti della AEW, una figura di rilievo anche dietro le quinte, e non si esagera nel dire che ha contribuito a rendere la All Elite la realtà che è divenuta negli ultimi due anni. Ma la storia d’amore è terminata, e pare chesia prossimo a tornare all’ovile, ovvero in WWE. Dopo le voci che sono cominciate a circolare immediatamente dopo l’addio alla AEW, sono arrivate le prime mezze conferme. Ma come la prenderà il locker room di Stamford? Una buona mossa Mentre parlava nel suo podcast Wooooo Nation UNCENSORED, il due volte WWE Hall Of Famer Richa parlato di, del suo addio alla AEW, e del ritorno, ormai dato per certo, in WWE: “Sono sicuro che lo accoglieranno a. Non è ...