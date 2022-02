Rai 2, tre ‘rondini’ faranno primavera? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Made in Sud - La Caserma - Boss in Incognito Rai2 punta sull’intrattenimento. Dopo un’annata ai minimi termini, nella primavera 2022 la seconda rete sfodera titoli identificativi e in grado di smuovere acque, ferme da troppo tempo. Saltato lo scorso anno, ad aprile tornerà Made in Sud, lo show comico presente nel palinsesto di Rai 2 ormai dal 2012 (assente soltanto nel 2018 e nel 2021). Padrone di casa del programma dal 2019, Stefano De Martino – secondo Blogo – potrebbe dare forfait per non rinunciare alla sua partecipazione al Serale di Amici su Canale 5. Con o senza l’ex ballerino, il “carrozzone” in onda dal centro di produzione Rai di Napoli ripartirà, con ogni probabilità di lunedì (dall’11 aprile) contro L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi e la fiction di Rai 1. A maggio – come vi abbiamo anticipato diverso tempo fa – sarà la volta de La Caserma, il ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Made in Sud - La Caserma - Boss in Incognito Rai2 punta sull’intrattenimento. Dopo un’annata ai minimi termini, nella2022 la seconda rete sfodera titoli identificativi e in grado di smuovere acque, ferme da troppo tempo. Saltato lo scorso anno, ad aprile tornerà Made in Sud, lo show comico presente nel palinsesto di Rai 2 ormai dal 2012 (assente soltanto nel 2018 e nel 2021). Padrone di casa del programma dal 2019, Stefano De Martino – secondo Blogo – potrebbe dare forfait per non rinunciare alla sua partecipazione al Serale di Amici su Canale 5. Con o senza l’ex ballerino, il “carrozzone” in onda dal centro di produzione Rai di Napoli ripartirà, con ogni probabilità di lunedì (dall’11 aprile) contro L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi e la fiction di Rai 1. A maggio – come vi abbiamo anticipato diverso tempo fa – sarà la volta de La Caserma, il ...

