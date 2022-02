Municipio IX | Di Salvo | accordo importante per valorizzazione anziani

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – “Oggi un altro momento. Abbiamo firmato con le Organizzazioni sindacali dei pensionati Cgil Cisl Uil un protocollo d’con al centro la condizione deglie la loro. Perché abbiamo la certezza che la partecipazione dei cittadini e le giuste relazioni sindacali siano la condizione di premessa della buona amministrazione”. Così in un post su Facebook Titti Di, presidenteIX. (Agenzia Dire)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Municipio Salvo

RomaToday

... l'ufficio di Protezione Civile del, coordinato dal consigliere delegato Mario Petrecca , ... Di fatto nessun Comune provvede alla lotta alla processionaria,intervenire nei casi più ...Il problema è che nessuno si è accorto,il sempre attento Franco Vassallo, che siamo davanti ... per molti versi, uno specchio del paese" dichiara Franco Vassallo, già consigliere del7.“Se non sarà eletto Salvo Giuffrida, mi dimetto domani“. Parola di Salvo Pogliese. O, almeno, questo è ciò che gli si attribuisce nell’aula consiliare di Palazzo degli elefanti, pronta a votare – per ...Il sindaco ha contattato il fondo immobiliare, nuovo proprietario dello stabile dove c'è lo storico bar, e ha chiesto di prorogare il contratto d'affitto ...