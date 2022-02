MotoGP | team VR46 | la presentazione della stagione 2022

(Di giovedì 24 febbraio 2022) È stato presentato ilper la. Di seguito le parole dei protagonisti del. Valentino Rossi: “Siamo molto contenti di essere arrivati a questo punto. Faremo per la prima volta la. E’ come chiudere un cerchio, ma vogliamo iniziare un’altra storia. Con Mooney ci siamo conosciuti questo inverno ed è stato amore a prima vista e ora siamo qua. Le moto sono molto belle e cercheremo di capire cosa dirà la pista”. Luca Marini: “Sto bene. Quest’anno possiamo divertirci tutti. E’ un momento storico molto competitivo. I piloti vanno tutti fortissimo, sono incredibili. E’ bellissimo che sia così, mi piace quando la competizione è così alta. Bisogna lavorare su tutti i ...

Questo significa che i piloti - Fabio Quartararo , Campione del MondoTM 2021, e Franco Morbidelli - oltre all'interoMonster Energy Yamahae allo staff Yamaha presente ai Gran ...Ildi Valentino Rossi, Mooney VR46, al Teatro Rossini di Pesaro ha svelato tutti i dettagli delle moto con cui quest'anno farà il suo debutto in top - class (prima gara il 6 marzo in Qatar): sono ...MSI è diventata official sponsor di Yamaha Monster Energy MotoGP, uno dei team più premiati nel mondo delle corse motociclistiche, solo poche ore fa. Oggi, invece, l'azienda ha presentato il ...Dal 2014 al 2022 abbiamo raccolto molti risultati e con il Mooney VR46 Racing Team si fa un ulteriore step in avanti". Le parole di Salucci "La MotoGp è difficile - ha continuato Salucci - ma siamo ...