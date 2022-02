MotoGP, presentato il team VR46. Valentino Rossi: “È la chiusura di un cerchio per me” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nuovo anno e nuova veste per Valentino Rossi, che si appresta a disputare la sua prima stagione da manager per il Mooney VR46 Racing team dopo aver annunciato il ritiro da pilota MotoGP al termine del Mondiale 2021. Quest’oggi è stata presentata ufficialmente al Teatro Rossini di Pesaro la squadra che prenderà parte al pRossimo Motomondiale nella classe regina ed in Moto2. “È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire in MotoGP con un team targato VR46 e quattro giovani piloti che so daranno il massimo. È la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto“, le dichiarazioni del ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nuovo anno e nuova veste per, che si appresta a disputare la sua prima stagione da manager per il MooneyRacingdopo aver annunciato il ritiro da pilotaal termine del Mondiale 2021. Quest’oggi è stata presentata ufficialmente al Teatroni di Pesaro la squadra che prenderà parte al pmo Motomondiale nella classe regina ed in Moto2. “È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire incon untargatoe quattro giovani piloti che so daranno il massimo. È ladi unper me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto“, le dichiarazioni del ...

