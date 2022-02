Meteo, le previsioni in Campania di giovedì 24 febbraio 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2843m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2802m. I venti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,24. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2843m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2802m. I venti ...

Advertising

SkyTG24 : Meteo, caldo febbraio addio: nel weekend torna la neve a bassa quota - marattin : Le previsioni meteo erano pessime, ma abbiamo deciso di avere fiducia e speranza. Questo ho imparato, a 43 anni: pe… - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì #24febbraio, in #Toscana. A cura del @flash_meteo - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del @Consorzio LaMMA: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli settentrional… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da @Agenzia_Ansa I queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA -