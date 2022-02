Masterchef 11 | anticipazioni della puntata del 24 Febbraio Ospite Berrettini

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Siamo arrivati quasi alla fine di quest’ultima edizione di. Stasera scopriremo quali sono i 3 finalisti di11. Nikki Brian, Carmine, Tracy, Christian, Lia, chi sarà di loro a uscire questa sera? Tra poche ore lo sapremo. Ma attenzione, oggi ci sarà un’d’onore in questo penultimo appuntamento. Leggi anche: Come vedere la replica di11 Ledel 24di11 Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli porteranno i nostri aspiranti chef nella cucina di un prestigioso stellato: il Ristorante Da Vittorio che ha 3 stelle Michelin. Lì dovranno servire und’onore che ha ricevuto grandi onori nel tennis: Matteo ...

...tennista sarà infatti l'ospite d'onore della semifinale dell'edizione numero undici di... che rivestirà un ruolo inedito e sorprendente, come svelano le, senza però aggiungere ...... ora fa il designer a Brighton (nel Regno Unito) dove vive con la fidanzata Andrea Letizia, anche lei concorrente in questa stagione diItalia ma eliminata qualche settimana fa; e Tracy, ...I cinque concorrenti rimasti tra i fornelli di MasterChef Italia (LO SPECIALE) sono a un passo dalla realizzazione del loro sogno e sentono il profumo sempre più intenso della serata finale, quando i ...Masterchef Italia 11 diretta delle puntate giovedì 24 febbraio su Sky e NOW in streaming, chi è stato eliminato? Chi è uscito? Dove esterna?