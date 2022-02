L'Ucraina esorta l'Onu "a fare tutto il possibile per fermare la guerra"

Advertising

pietro_busacca : RT @dariodangelo91: #Zelensky parla all'#Ucraina ed esorta gli ucraini a rimanere a casa. 'Stiamo lavorando. L'esercito sta lavorando. Ni… - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Zelensky parla all'#Ucraina ed esorta gli ucraini a rimanere a casa. 'Stiamo lavorando. L'esercito sta lavorando. Ni… - europapalia : RT @europapalia: ?? oggi il #Summit dei leader del #G7 e #Biden dopo una telefonata con il Presidente #Zelensky promette che sarà “vicino” a… - europapalia : ?? oggi il #Summit dei leader del #G7 e #Biden dopo una telefonata con il Presidente #Zelensky promette che sarà “vi… - MisterRockin : La #Russia ha attaccato l'#Ucraina su larga scala. Da #Odessa a #Kiev il rumore assordante della guerra. #Putin eso… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina esorta

Agenzia ANSA

"E' responsabilita' di questo corpo fermare la guerra. Quindi invito tutti voi a fare tutto il possibile per fermare la guerra". Lo ha detto l'ambasciatore ucraino all'Onu - Sergiy Kyslytsya - alla ...La Russia ha iniziato l'attacco all'. Il presidente russo Vladimir Putinle forze ucraine a consegnare le armi e "andare a casa": l'operazione militare è per proteggere il Donbass. Gli attacchi militari contemporanei ...'E' responsabilita' di questo corpo fermare la guerra. Quindi invito tutti voi a fare tutto il possibile per fermare la guerra'. Lo ha detto ...E' cominciata l'invasione russa in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin esorta le forze ucraine a consegnare le armi e "andare a casa": l'operazione militare è per proteggere il Donbass. Gli at ...