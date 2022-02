LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: si comincia, la Ferrari schiera Sainz in mattinata nel day-2 (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.13 Non sono ancora scesi in pista anche Schumacher (Haas) e Bottas (Alfa Romeo), dopo i problemi di affidabilità che hanno riscontrato questi due team nella giornata di ieri. 9.11 Ancora nessun segno di vita sul tracciato del Montmelò oggi da parte di Red Bull e Mercedes, che devono ancora cominciare il proprio programma di lavoro in pista. 9.08 Prove aerodinamiche a velocità costante per Williams, McLaren, AlphaTauri, Aston Martin e Ferrari, che stanno girando con gli aero rake (rastrelli) in questo primo scorcio della sessione mattutina. 9.05 Nessun installation lap al momento, con diverse macchine che montano gomme morbide per questo primo run mattutino. 9.03 Ricciardo (McLaren), Sainz (Ferrari) e Gasly (AlphaTauri) subito in pista per ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.13 Non sono ancora scesi in pista anche Schumacher (Haas) e Bottas (Alfa Romeo), dopo i problemi di affidabilità che hanno riscontrato questi due team nella giornata di ieri. 9.11 Ancora nessun segno di vita sul tracciato del Montmelò oggi da parte di Red Bull e Mercedes, che devono ancorare il proprio programma di lavoro in pista. 9.08 Prove aerodinamiche a velocità costante per Williams, McLaren, AlphaTauri, Aston Martin e, che stanno girando con gli aero rake (rastrelli) in questo primo scorcio della sessione mattutina. 9.05 Nessun installation lap al momento, con diverse macchine che montano gomme morbide per questo primo run mattutino. 9.03 Ricciardo (McLaren),) e Gasly (AlphaTauri) subito in pista per ...

