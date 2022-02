Lita: “Voglio riprendere da dove ho lasciato con Charlotte Flair” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il ritorno di Lita sul ring è stato accolto molto bene dai fan. Scrollata la ruggine da ring, a Elimination Chamber ha lottato un buon match contro Becky Lynch per il titolo di Raw, senza però vincere. Ma questa nuova avventura in WWE sembra non essere ancora finita per la rossa Hall of Famer. Wishlist Parlando con Alistair McGeorge di Metro, Lita ha detto che le piacerebbe molto riprendere ciò che aveva iniziato con Charlotte Flair, e con tante altre ragazze del roster: “Mi sono divertita a stare sul ring con Shotzi, penso che sarebbe bello fare di nuovo qualcosa. Sono rimasta molto colpita da Rhea Ripley, mi piacerebbe fare qualcosa con lei. Naturalmente, riprendere da dove ho lasciato con Charlotte ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il ritorno disul ring è stato accolto molto bene dai fan. Scrollata la ruggine da ring, a Elimination Chamber ha lottato un buon match contro Becky Lynch per il titolo di Raw, senza però vincere. Ma questa nuova avventura in WWE sembra non essere ancora finita per la rossa Hall of Famer. Wishlist Parlando con Alistair McGeorge di Metro,ha detto che le piacerebbe moltociò che aveva iniziato con, e con tante altre ragazze del roster: “Mi sono divertita a stare sul ring con Shotzi, penso che sarebbe bello fare di nuovo qualcosa. Sono rimasta molto colpita da Rhea Ripley, mi piacerebbe fare qualcosa con lei. Naturalmente,dahocon...

