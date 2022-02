Le Iene, Scherzo a Stefano Bettarini: Caccia di Casa la Fidanzata Nicoletta! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le Iene, Scherzo a Stefano Bettarini: l’ex calciatore era convinto che gli scherzi de Le Iene fossero falsi e che per le vittime era impossibile non accorgersi che era tutta una beffa. Proprio per questo la nuova vittima è stata proprio lui, con la complicità di Nicoletta Larini, la sua Fidanzata. Nicoletta si è fatta trovare a Casa in compagnia di un hairstylist e da lì è successo di tutto così che Bettarini ha sfogato poi il suo nervosismo Cacciando di Casa la Fidanzata. Ecco quello che è successo in questo nuovo Scherzo de Le Iene. Le Iene, Scherzo a Stefano Bettarini: Nicoletta Larini e ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le: l’ex calciatore era convinto che gli scherzi de Lefossero falsi e che per le vittime era impossibile non accorgersi che era tutta una beffa. Proprio per questo la nuova vittima è stata proprio lui, con la complicità di Nicoletta Larini, la sua. Nicoletta si è fatta trovare ain compagnia di un hairstylist e da lì è successo di tutto così cheha sfogato poi il suo nervosismondo dila. Ecco quello che è successo in questo nuovode Le. Le: Nicoletta Larini e ...

Advertising

pirasemy : RT @anomis_anomis70: Insomma siete proprio delle iene, @redazioneiene lo dicevo per scherzo ma davvero lo scherzo lo avete fatto allo #scan… - EmyScanu : RT @anomis_anomis70: Insomma siete proprio delle iene, @redazioneiene lo dicevo per scherzo ma davvero lo scherzo lo avete fatto allo #scan… - a7042237ab0f466 : RT @anomis_anomis70: Insomma siete proprio delle iene, @redazioneiene lo dicevo per scherzo ma davvero lo scherzo lo avete fatto allo #scan… - ParliamoDiNews : Le Iene scherzo a Bettarini, Nicoletta Larini in lacrime: il web insorge #nicolettalarini #stefanobettarini - moonresidues : qual è l’@ delle iene che voglio chiedere di fare uno scherzo a gianmarco tamberi -